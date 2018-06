Stiri pe aceeasi tema

- Orașul chinez Tianjin creeaza un fond de 16 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificiala, robotica, software, dispozitive inteligente și imbunatațirea industriilor tradiționale, scrie Reuters . Situat in nordul Chinei, orașul Tianjin are peste 15 milioane de locuitori și cel mai mare…

- Vodafone Group a confirmat intentia de a cumpara active europene de la Liberty Global, firma care detine si UPC Romania, tranzactie ce ajunge la 23 miliarde de dolari. Liberty Global, cel mai mare operator international de cablu din lume, isi vinde activele din Germania, Ungaria, Romania si…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Un judecator brazilian a condamnat corporatia Facebook la plata unei amenzi de 111,7 milioane de reali (circa 33,4 milioane de dolari) pentru lipsa de cooperare cu anchetatorii intr-un dosar de coruptie, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi ca a ordonat administratiei americane sa analizeze impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China. Masurile vor fi luate "avand in vedere represaliile incorecte ale Chinei" la tariful…

- In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces la mesaje WhatsApp intre persoane cercetate pentru fraudarea sistemului de asigurari de sanatate din Brazilia. Potrivit procuraturii, avocatii Facebook au apreciat ca amenda este excesiva si disproportionata.