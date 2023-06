Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile publicate recent de Eurostat arata ca speranța de viața in țara noastra este de 71,4 de ani in cazul barbaților și de 79 de ani in cazul femeilor. Varsta de pensionare este de 65 de ani. In aceste condiții, ne punem fireasca intrebare: Cați ani trebuie sa traiasca un roman dupa pensionare,…

- Bianca Turetsky, in varsta de 43 de ani, și Dr. Peter Bach, in varsta de 58 de ani, s-au casatorit in septembrie 2021 și, ulterior, și-au surprins prietenii și familia prin faptul ca au decis sa locuiasca in case separate, scrie The New York Post, citat de stirileprotv.ro. Turetsky, o autoare de best-selleruri,…

- La Memorialul Poarta Alba a fost inaugurat, zilele trecute, Muzeul in aer liber inchinat deținuților politic exterminați de regimul comunist la lucrarile canalului Dunare - Marea Neagra, intre anii 1949 și 1953.

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a raspuns, sambata, liderului USR Catalin Drula, care spusese ca acesta a fost un anti-lider. „Vreau sa contribui la proiecte care fac din Romania un loc mai bun de trait si nu vreau sa fac parte din proiecte care traiesc din dusmanie, divizare si agresivitate”,…

- Selly a fost intrebat de foarte multe ori cați bani cheltuie pe luna, iar la un moment dat nu a stat prea mult pe ganduri și a recunoscut ca suma este intre 10.000 și 20.000 de euro. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, vloggerul a marturisit și pe ce cheltuie el acești bani. Iata ce declarații…

- Cei mai mulți dintre cetațeni au ințeles importanța adoptarii unui comportament civilizat, in deplin acord cu semnificația marii sarbatori creștine, acțiunile jandarmilor avand un caracter preponderent preventiv.

- Fenomenul copiilor ramași in țara, in vreme ce parinții lor muncesc in strainatate este unul de amploare, definitoriu pentru Romania zilelor noastre: doar in statisticile oficiale sunt 73.868 de copii cu parinții plecați la munca in strainatate. Sunt crescuți de bunici sau de frații mai mari, cu dorul…

- Un grup de oameni, locuitori pe Șoseaua Muncești, a pichetat astazi Primaria, cerind condiții adecvate pentru trai. Aceștia afirma ca pe strada unde au case nu exista canalizare centralizata mai bine de 20 de ani. Oamenii spun ca nu pot folosi apa din fintina din cauza gropilor de canalizare, pe care…