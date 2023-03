Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a precizat ca 347.000 de beneficiari sunt in situatia in care primesc, incepand de luni, cardul de energie. „Peste 20.000 de operatiuni au fost onorate pana in prezent, de plati. Peste 70 milioane lei care au fost platite catre furnizorii de energie. Asteptam sa fie emise facturile de curent…

- La Targul de Turism al Romaniei, deschis astazi la București, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, și baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur au aruncat in aer relațiile Romaniei cu Republica Moldova. Alaiul lui Cadariu și Flutur de la Suceava a ajuns la București Astazi, la…

- Crina Abrudan a acceptat sa se chinuie la Survivor, in echipa Faimoșilor, pentru o suma de bani deloc de neglijat. Fosta prezentatoare de la Antena 1 va dormi in jungla din Republica Dominicana și va manca orez și nuca de cocos zile intregi, dar eforturile sale vor fi rasplatite la final. Șoția fotbalistului…

- Universitatea din București a decis retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat mareșalului Ion Antonescu. Universitatea din București anunța ca a decis retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat mareșalului Ion Antonescu. Hotararea a fost luata de Senatul Universitații din București…

- Cutremurele din Turcia și Siria i-au amintit lui Mircea Badea de cel din Romania, din 1977, cand au murit mii de oameni. Realizatorul „In gura presei”, de la Antena 3, a povestit cine i-a salvat viața atunci, cand el avea doar 3 ani. Mircea Badea și-a reamintit de 4 martie 1977, ziua in care Romania…

- A fost publicat numarul persoanelor care beneficiaza de ajutorul social. Datele arata ca peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social de la stat , cei mai multi fiind inregistrati in judetele Dolj , Bacau si Buzau. In urma cu un an, peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social…