La origine este o replica a unei icoane faimoase: cea a Maicii Domnului, de la Lida, facuta in anul 35 dH. Interesant este ca icoana pastrata acum in Romania, la manastirea Neamt, are doua fete, pe verso fiind pictat Sfantul Gheorghe. Icoana a ajuns aici in jurul anului 1400.