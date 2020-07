Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de stilul vestimentar pentru maternitate, atat Lea Michele cat și Sophie Turner s-au gandit la roz. Cele doua vedete insarcinate au purtat, din intamplare, prin Los Angeles, rochii scurte, aproape identice, in nuanțe roz. Actrița din serialul „Glee”, in varsta de 33 de ani, i-a insoțit…

- Premiile Gopo 2020 au fost unele atipice, fiind mutate in vara si avand loc in aer liber, la Verde Stop Arena. Editia 14 a premiilor Gopo a fost transmisa in direct, incepand cu ora 19:30. Gazda galei a fost fermecatoarea Amalia Enache care și-a intampinat invitatii pe covorul rosu, distantati social…

- Meghan Markle si Kate Middleton poarta de fiecare data cercei ieftini cu rochii de mii de dolari. Specialistii sunt de parere ca la mijloc e o strategie de marketing pentru a ajunge la inimile fanilor din toate categoriile socio-economice. Combinand piese de lux si accesorii pe care si le permite toata…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a readus in atenție o declarație din 2014 a președintelui, cand Klaus Iohannis spunea: „Tema ruperii Ardealului? CRETINISME!”. Pleșoianu compara afirmația de atunci cu ce a zis Iohannis zilele trecute despre PSD și vanzarea Ardealului ungurilor. „Va rog sa vizionați integral…

- Florin Salam și Roxana Dobre traiesc o frumoasa poveste de dragoste, din 2014. Au impreuna trei copii și iși doresc sa devina din nou parinți. Manelistul a postat un mesaj pe contul de socializare, in care și-a anunțat fanii ca se va casatori religios, cu mama copiilor lui.Dupa mai bine de șase ani…

- Trupa britanica The Rolling Stones a anuntat vineri ca va participa la evenimentul „One World: Together at Home“, care va fi transmis sambata de mai multe posturi de televiziune din lume, dar si online.