Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 14 septembrie a fiecarui an aduce in atenția oficialitaților evenimentul de marca al județului Valcea „Targul de animale” care este organizat de administrația Vaideeni. Ediția 2018 nu va mai avea loc, evenimentul fiind anulat din cauza epidemiei de pesta porcina africana. „Targul de animale”…

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din Vaideeni, judetul Valcea, a murit, iar altul a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-au aplecat peste un butoi cu prune, iar din cauza mirosului provenit de la fermentatia fructelor, au cazut.

- Buzaul are din acest an un festival internațional dedicat reginei legumelor, tomata, la care producatori din toata țara și strainatate fac schimb de experiența și de produse. Scopul autoritaților este de a salva tomatel vechi romanești și de a aduce in țara varietați din strainatate. O suta de legumicultori…

- Polițele obligatorii pentru locuințe ii despagubesc pe romani doar pentru 3 fenomene naturale: cutremure, inundații și alunecari de teren. Parlamentarii vor sa modifice legea asigurarilor obligatorii pentru locuințe prin introducerea unei noi categorii de despagubiți obligatoriu: cei afectați de furtuni…

- O asociatie culturala formata din membri raspanditi prin toate colturile lumii, dar cu radacini in Vaideeni – Valcea, si-a propus sa salveze cat mai multe case traditionale printr-un proiect intitulat „Povestea Caselor Albastre”.

- Un proiect manifest pentru conservarea si perpetuarea saculetului traditional, parte a patrimoniului cultural imaterial al localitatii Vaideeni, a fost initiat de o asociatie din judetul Valcea.

- Zeci de gospodarii din comuna Vaideeni din judetul Valcea au fost inundate si mai multe autoturisme au fost avariate de viituri dupa ce paraul Luncavat a iesit din matca, scrie news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu, pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a prezentat marti seara un Proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, prin care urmeaza sa se majoreze subventiile acordate firmelor care angajeaza someri si persoane defavorizate