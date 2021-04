Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat cererea de inscriere a denumirii „Cașcaval de Saveni” din Romania in Registrul indicațiilor geografice protejate(IGP). Cașcavalul se alatura celorlalte șapte produse inregistrate pe sisteme de calitate europene: Magiun de prune Topoloveni – Indicație Geografica Protejata…

- O casa din localitatea Bodeasa a fost distrusa, marti dimineata, de un puternic incendiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari din orasul Saveni si cei din…

- Europa a traversat in 2020 una dintre cele mai provocatoare crize din existența sa – criza sanitara. Transformarile politice, culturale, economice și sanitare au creat premizele adoptarii unui nou stil de viața orientat catre economisire,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni,…

- Un strigat de disperare din marginea unui oraș european in care noroiul inca face legea. Orașul european cu vile pustii, pentru ca cei care le-au construit nu se pot intoarce inca acasa. Orașul care iși alunga tinerii prin lipsa locurilor de munca.

- Un barbat de 70 de ani, din Botoșani, infectat cu SARS-CoV-2, a murit din cauza unei afectari hepatice grave, ca urmare a supradozei de paracetamol cu care se trata acasa. Barbatul a fost preluat de acasa de o ambulanța și dus la spital in stare critica, avand afectare hepatica grava, ca urmare a consumului…

- Zeci de mii de familii din orasele Saveni si Stefanesti, dar si din 17 comune din judetele Botosani si Iasi vor ramane, incepand de marti, fara apa, din cauza unei avarii la reteaua de apa, se arata intr-un comunicat transmis de furnizorul Nova Apaserv SA.

- Circulatia pe mai multe drumuri judetene din nordul si estul judetului Botosani se desfasura cu dificultate, luni dimineata, din cauza viscolului care spulbera zapada, se arata intr-un comunicat transmis de Consiliul Judetean, in subordinea caruia functioneaza Directia Judeteana de Drumuri si Poduri.…