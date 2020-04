Stiri pe aceeasi tema

- Casa din Cartierul Bendea din Babadag (foto: Adevarul) Cartierul Bendea din orașul tulcean Babadag este locuit in totalitate de romi, care numara aproape o treime din populația totala a comunitații. Cartierul este situat la marginea orașului, pe drumul care leaga Tulcea de Constanța, și a fost izolat…

- Cartierul Bendea din orașul Babadag a fost introdus in carantina totala. Decizia a fost luata de Departamentul pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat, dupa ce, din 49 de teste efectuate in acest cartier, 12 au fost pozitive. Prefectura a precizat ca in cartierul Bendea locuiesc aproximativ…

- (foto: G4Media) Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la finalul unei discuții cu premierul și mai mulți miniștri, instituirea carantinei totale in Romania – interzicerea circulației in afara de deplasarile la serviciu sau pentru cumparaturile absolut necesare, scrie G4Media . Șeful statului…

- Situatie tensionata in Constanta acolo unde vor ajunge aproape 1.500 de romani, repatraiti din Italia, din zone afectate de coronavirus. Oamenii erau angajati acolo sezinier. Vor ajunge in tara cu mai multe curse aeriene speciale dupa ce Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a identificat mai multe…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat detasat alegerile primare democrate organizate marti in trei state, in fata rivalului sau socialist Bernie Sanders, potrivit estimarilor mass-media americane, relateaza miercuri AFP, citata de Agerpres.Dupa Florida si Illinois, fostul numar doi al…

- Alegerile locale trebuie amanate spune deputatul Stelian Ion, candidatul USR pentru primaria municipiului Constanta.Pe buna dreptate, numai la politica nu se gandesc oamenii acum. Si numai fetele politicienilor pe panouri publicitare nu au chef sa le vada... Daca alegerile locale nu ar fi amanate, in…

- "Este inadmisibil sa se inchida Casele de Pensii, asa cum am aflat ca s-a intamplat la Bucuresti. Cer public presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice sa ia masuri, pana la demiterea conducerii Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv a Caselor de Pensii din sectoare. Nu avem cum…

- Consilierii locali municipali au aprobat proiectul de servicii sociale si socio medicale pentru persoanele varstnice din municipiul Constanta, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestui serviciu social. Valoarea totala a proiectului este de 2.783.928,41 de lei inclusiv TVA , din care…