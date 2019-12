Povestea care a înduioşat o ţară întreagă. A mers desculţă prin zăpadă cu frăţiorul în braţe după o pană de curent O fetita de cinci ani din Alaska a alergat un kilometru, desculta prin zapada, cu fratiorul ei in brate ca sa ceara ajutor. Un caz care a uluit intreaga comunitate a avut loc in localitatea Venetie din Alaska, unde o fetita de numai cinci ani a alergat un kilometru desculta prin zapada pentru a cere ajutor vecinilor. Doi batrani saraci traiau in conditii inumane. Oameni cu suflet mare le-au construit o casa noua in prag de iarna. Imagini emotionante Intamplarea nefericita s-a petrecut in momentul in care fetita si fratiorul ei de un an si jumatate s-au speriat din cauza unei pene… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

