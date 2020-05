Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Muncii are o insemnatate aparte pentru romani. Aceștia obișnuiau sa o sarbatoreasca cu mare fast. Pandemia de coronavirus a facut ca gratarele și petrecerile de altadata sa fie doar o amintire in acest an. Cu toate acestea, romanilor le ramane doar sa respecte masurile impuse de autoritați,…

- Ziua de 1 Mai era cunoscuta, pe vremuri, si ca Ziua Pelinului sau Pomul lui Mai. Era sarbatoarea de Armindeni. Traditia spune ca acum se pun ramuri verzi la porti, pentru noroc si belsug. De asemenea, pelinul se pune pe masa, alaturi de tacam si intre asternut si haine pentru a indeparta spiritele rele.…

- I se mai spune și „Joia rea”. Și asta pentru ca ar fi, potrivit credințelor, o zi razbunatoare, nefasta, necurata, daca nu este respectata cum se cuvine. Joia din Saptamana Luminata este temuta in popor. In 2020, in joia din Saptamana Luminata este sarbatorit Sfantul Gheorghe. Traditia spune ca este…

- 21 aprilie 27 aprilie. Raportul Organizației Internaționale a Muncii prezinta dezastrul. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 21 aprilie s-au nascut: Ecaterina a II-a cea Mare, regina Elisabeta a II-a, Anthony Quinn, Charlotte Bronte, Max Weber, Oana Orlea, Lorry Wallfish. In calendarul creștin-ortodox…

- In Sambata Mare, crestinii merg la biserica sa primeasca sfintele pasti sau anafora. Traditia spune ca pastile se iau de la biserica dupa slujba de Inviere, dar unii crestini care vor sa evite aglomeratia de la miezul noptii, merg in timpul zilei. „Pastile” reprezinta painea sfințita și vinul pe care…

- Cei 40 de Sfinti mucenici din Sevastia sunt sarbatoriți de creștini, in 9 martie. In aceasta zi se respecta superstitii si obiceiuri vechi de sute de ani. Se spune ca in aceasta zi se incheie ”zilele babelor” și incep ”zilele moșilor”. Acești mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324),…

- MARTISOR 2020 // In general, martisorul este daruit fetelor, femeilor si copiilor pe post de talisman. Simbolul vestitorului primaverii poate lua mai multe forme sugestive, precum cosarul (transmite bunastare), trifoiul (poarta noroc) sau ghiocelul (intruchipeaza prospetimea, puritatea).Odinioara, pe…

- Inceputul Postului Paștelui (Postul Mare) sau „Lasatul secului” este marcat la Cugir, printr-un obicei vechi de sute ani, „Alimoria”. Tradiția este reinviata printr-un evenimentul cultural, duminica, 1 martie, de la ora 18.00. Manifestarea se desfașoara in apropierea Castelului de Apa sau a Turnului…