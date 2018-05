Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca masina cu care a fost la mare in minivacanta de 1 mai este a fiului sau, Valentin, afirmand ca, daca nu avea ITP valabil, acesta sa plateasca amenda.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vrut sa iși spuna public oful pentru ca nu putea sa achite prin SMS taxa de pod de la Cernavoda, dar gestul sau a declanșat reacții in lanț in randul opiniei publice. Pe langa sumele amețitoare platite de fiul sau pe mașini de lux , a ieșit la iveala un fapt extrem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, vineri seara, la Directia Nationala Anticoruptie, conform News.ro . Prezenta acestuia la DNA are loc in contextul in care cu doua zile in urma DNA a anuntat ca in acest dosar a fost inceputa urmarirea penala a fostului vicepremier Sevil Shhaideh, in prezent…

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a primit joi, 12 aprilie 2018, vizita lui Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze. Anterior, in cursul zilelor de miercuri si de joi, oficialul francez s-a intalnit cu sefa DNA si cu presedintele Iohannis.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a intrebat, sambata, pe participantii la Congresul extraordinar al partidului, daca mai vor sa fie președintele lor. Intrebarea sa a fost primita cu aplauze, la Sala Palatului. “Atunci, asa va fi. Si sa nu va indoiti niciodata!”, le-a raspuns Dragnea celor din sala.…

- Gabriel Oprea sustine ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul" sau si "sprijinul UNPR". "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…