- In ziua de 15 Septembrie 1521 a incetat din viața Neagoe Basarab (n.cca.1459), domn al Țarii Romanești (1512-1521), ctitor al Bisericii episcopale de la Curtea de Argeș. Neagoe Basarab a facut donatii generoase manastirilor ortodoxe (in Tara Romaneasca si in toate tarile din Balcani), iar in timpul…

- Artistul francez Olivier Grossetête și Les Bâtisses Soeurs vor construi, alaturi de publicul FITS, o replica din carton a cladirilor din centrul istoric al Sibiului, de dimensiuni impresionante, care va fi amplasata în Piața Mica. Ineditul proiect debuteaza chiar zilele…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, se va afla și in acest an, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, in mijlocul credincioșilor din Lugoj, pentru a participa la hramul Bisericii monument-istoric „Adormirea Maicii Domnului”. Chiriarhul…

- Zeci de pompieri militari din Vrancea si Buzau, dar si pompieri voluntari din trei comune vrancene, intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins biserica din localitatea Chiojdeni, judetul Vrancea, care este monument istoric, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de…

- Astazi, in jurul orei 10.00, un apel primit la numarul unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu la biserica din lemn din comuna Chiojdeni. Spre locul indicat s-au deplasat de indata doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Castelul Kornis este situat în localitatea Manastirea (sau Szentbenedek, precum era numita în trecut). Fața de Cluj-Napoca, frumosul obiectiv turistic se afla la 50 de km distanța și 3 km fața de Dej. Castelul a fost construit…

- Vicepreședintele Academiei Romane va participa luni la Simpozionul „Evanghelia de la Neamț (1821 – 2021). Monument al culturii naționale”, organizat de Centrul social-cultural „Sfantul Paisie” al Manastirii Neamț. Manifestarea va fi precedata de Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte…

- Domnitorul Stefan cel Mare este o sinteza a patriotismului national, un simbol al dreptatii si responsabilitatii fata de popor si este este sfant pentru ca asa l-au considerat romanii de 500 de ani, a transmis prin cuvantul sau credinciosilor, vineri, IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor,…