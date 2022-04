Un barbat care vorbește cursiv 24 de limbi a șocat o lume intreaga. Acesta a ajuns sa curețe covoare in Washington, deși are atatea cunoștințe care l-ar fi ajutat enorm intr-un domeniu in care ar fi putut sa atinga succesul. Jurnaliștii de la The Washington Post i-au impartașit povestea extraordinara și au incercat sa gaseasca […] The post Povestea barbatului care vorbește cursiv in 24 de limbi straine, dar curața covoare in Washington. Știe inclusiv romana! appeared first on IMPACT .