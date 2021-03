Stiri pe aceeasi tema

- Ed Hornick, editor la publicația Yahoo News, a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-Cov-2. La mai bine de un an de cand a fost internat cu simptome specifice COVID-19, barbatul inca nu a scapat de semenele bolii. Ed Hornick, in varsta de 40 de ani, s-a internat intr-un spital…

- ”Inca ma simt obosit in fiecare zi cand ma trezesc, iar oboseala nu da semne ca o sa treaca. Inca ma simt amețit, dar starea a inceput sa dispara”, a povestit Ed Hornick, editor la publicația Yahoo News, pentru CNN, la mai bine de un an dupa s-a infectat cu COVID-19.Hornick, in varsta de 40 de ani,…

- Pacienții de la Spitalul Județean Suceava, care au nevoie de ingrijiri medicale non-COVID-19, sunt transferați la Iași, deoarece exista lipsa de personal medical specializat. „In cadrul Spitalului Județean Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, pe unele specializari nu se poate asigura o linie de garda. Lipsa…

- Anxietatea, insuficienta respiratorie sau atacul de panica sint citeva dintre simptomele cu care se adreseaza la medic pacientii care s-au vindecat de COVID-19. Specialistii le recomanda persoanelor care au trecut prin aceasta boala sa urmeze si un tratament de recuperare. Intii de toate, este nevoie…

- Pe masura raspandirii rapide in lume a cazurilor cu afecțiunea, denumita de catre OMS, COVID-19 , afecțiune determinata de coronavirusul SARS-CoV-2, s-a observat ca un procent semnificativ de pacienți (cca. 36% dintre cazuri) au și manifestari neurologice. Manifestari clinice neurologice Mediul neurolog…

- Un asistent medical din California a fost testat pozitiv cu Covid-19 la aproximativ o saptamana dupa ce i s-a administrat vaccinul Pfizer, a anuntat un post afiliat ABC News, citat de news.ro . Matthew W., un asistent medical, de 45 de ani, care lucreaza la doua spitale, a anuntat pe Facebook, pe 18…

- Oboseala și dificultațile respiratorii sunt sechele cu care raman mulți dintre pacienții vindecați de Covid-19. Mai ales cei care au avut o forma medie sau severa a bolii. Simptomele pot sa persiste chiar și doua luni. Asta arata un studiu al medicilor romani, care au evaluat CT-ul pulmonar al pacienților....…

- Pana astazi, 4 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 500.273 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 390.212 pacienti au fost declarati vindecati.Pana astazi, 4 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 500.273 de cazuri de persoane infectate…