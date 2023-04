Povestea bărbatului care se îmbată fără să consume alcool. Ce afecțiune are Cum ar fi sa te trezești in fiecare dimineața beat, fara sa-ți dai seama de ce, mai ales daca nu pui strop de bautura in gura. Pe cat de aberanta ar parea, este, de fapt, povestea barbatului care se imbata fara sa consume alcool. Cazuri de „beție”, dar fara alcool in sange Deși ar putea […] The post Povestea barbatului care se imbata fara sa consume alcool. Ce afecțiune are appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

