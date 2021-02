Povestea bărbatului care s-a vindecat de cancer, dar a murit de COVID-19, după ce a fost infectat în spital Un bucureștean in varsta de 58 de ani a reușit sa invinga cancerul, dar inainte sa fie externat, a fost infectat cu noul coronavirus. Barbatul a murit de COVID-19 in prima zi din 2021. Diagnosticat cu cancer agresiv de limfom la inceputul pandemiei de COVID-19, barbatul a urmat tip de 9 luni o schema de tratament cu citostatice. Cand s-a internat pentru ultima cura, medicul il anunțase ca s-a vindecat. „A fost un moment extrem de emoționant pentru amandoi, niciunuia dintre noi nu-i venea sa creada ca a disparut cancerul” – a povestit soția barbatului, de profesie medic, potrivit Libertatea.ro… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

