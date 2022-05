Stiri pe aceeasi tema

- Un miner italian a fost autorizat sa stea in concediu medical timp de 35 de ani. Decizia venea dupa ce acesta a declarat ca sufera de claustrofobie. Carlo Cani a inceput sa lucreze in 1980. S-a pensionat mai devreme, primind o pensie. Cu toate astea, Cani nu a muncit aproape deloc de-a lungul celor…

- Exista noi modificari efectuate asupra cumpararii de vechime in munca pentru pensie. Persoanele care nu au stagiul de cotizare complet au dreptul sa cumpere vechime, pentru a beneficia de o pensie mai mare. Minimumul vechimii este de 15 ani. Experții recomanda ca golurile dupa data de 1 iulie 2005 sa…

- VECHIME IN MUNCA 2022: Cat costa un an in plus pentru PENSIE. Cum verifici online daca angajatorul ți-a platit contribuțiile Procedura prin care se pot cumpara anii de pensie s-a simplificat. Persoanelor care nu au suficienta vechime pot sa incheie cu casele de pensii un contract de asigurare sociala…

- Pensii 2022 | Cumpararea de vechime in munca: Cat costa sa cumperi un an de vechime pentru pensie Pensii 2022 | Cumpararea de vechime in munca: Cat costa sa cumperi un an de vechime pentru pensie Pana la sfarșitul lunii august 2023, angajații romani care vor sa-si completeze perioadele in care nu au…

- De la inceputul aprilie s-au extins situațiile pentru care romanii pot beneficia de concediu medical și de indemnizație. Asta in contextul situației pandemice din tara noastra.In cazul in care un copil cu varsta de pana la 18 ani este in carantina sau izolare, iar parintii lui nu sunt, acestia vor avea…

- Pensii 2022: O noua categorie de salariați romani va putea ieși mai devreme la pensie. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial Vești bune pentru o noua categorie de viitori pensionari. Potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial, salariații care au lucrat in grupa I și/sau a II-a de munca…

- Perioada lucrata in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata in condiții deosebite de munca dupa aceasta data, confera anumite beneficii.Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, acestea sunt: - majorarea stagiului…

- Cum se calculeaza concediul medical dupa ultimele reglementari. Concediul medical este dreptul de care beneficiaza orice angajat care are un contract individual de munca, atat la stat cat și la privat. Totodata, concediul medical poate fi acordat si persoanelor care obtin venituri asimilate salariilor…