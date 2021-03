Stiri pe aceeasi tema

- ​Programatorii Code4Romania va livra produse digitale în format open-source pe care le va pune la dispoziție, cu titlu gratuit, catre Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în baza unui acord semnat luni 8 martie între cele doua organizații. Acordul de parteneriat este…

- Autoritatea sanitara din Danemarca a declarat vineri ca va recomanda inocularea cu vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca pentru toate persoanele de peste 18 ani, dupa ce un studiu facut pe acest vaccin in Scotia a dat rezultate pozitive la toate grupele de varsta, informeaza Reuters.…

- A doua doza de administrare ( rapelul) pentru vaccinul impotriva COVID-19 poate fi programata in intervalul de 21-28 de zile dupa administrarea primei doze, conform prospectului vaccinurilor produse de Pfizer-BioNTech și Moderna, dar poate fi intarziata și pana la 42 de zile, potrivit studiilor, „fara…

- "În ultima luna, statul român a avut câteva eșecuri extrem de vizibile de digitalizare, unele totale, precum în cazul platformei Rabla pentru Electrocasnice, așteptata de mulți români cu sufletul la gura înainte de Craciun și care nu s-a mai lansat, altele parțiale,…

- Amanarea ratelor la creditele contractate pana pe data de 30 martie 2020 este posibila și in acest an. Pe fondul crizei sanitare generate de pandemia de Covid-19, Guvernul, venind in intampinarea nevoilor consumatorilor, a decis emiterea a doua ordonanțe in 2020 (OUG nr.37 și OUG nr.227), prin care…

- Sabin Sarmas a fost eliberat, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. Decizia de eliberare din functie a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata joi in Monitorul Oficial. Tag-uri Nume: Sabin Sarmas Tag-uri Institutii: …