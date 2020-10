Stiri pe aceeasi tema

- Cu o personalitate puternica, plina de energie și mereu optimista, Loredana Groza reușește sa invinga orice greutați daca iși propune. Care este secretul juratei X Factor, ne dezvaluie chiar ea!

- Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca online-ul este astazi o parte integrata din viața de zi cu zi a fiecaruia dintre noi, mai ales daca vorbim despre magazinele din aceasta sfera. Comunicarea eficienta, cumparaturile online sau informațiile la un click distanța reprezinta doar cateva dintre…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud organizeaza in perioada august - decembrie 2020 in cadrul Centrului de Tineret Bistrita urmatoarele proiecte : Tanar ca tine sunt si eu, Spune da- comunicarii! si Tineri antreprenori in comunitate. ...

- Bearflix, primul serviciu de video streaming care ajuta la susținerea prin donații a Centrului pentru Reabilitarea Urșilor Orfani din Romania a fost lansat luni de WWF Romania, potrivit Mediafax.Reprezentanții WWF Romania declara ca pe platforma Bearflix publicul larg și susținatorii proiectului…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Sa implici copilul in treburile casnice uneori poate fi un lucru dificil deoarece parintii moderni vor ca micutii lor sa aiba parte de cat mai multa distractie inainte de a se confrunta cu problemele inevitabile ale maturitatii. Insa la polul opus, exista parinti care doresc sa-si invete copilul importanta…

- Administratia americana pentru Medicamente si Alimente (FDA) a autorizat marketingul sistemului de incalzire a tutunului IQOS al Philip Morris Products, in categoria de produse din tutun cu risc modificat (MRTP). ”Acesta este al doilea set de produse aprobate vreodata de agentie si primele produse…