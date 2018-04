Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii SSC Farul Constanta prezenti la meciul din deplasare cu Unirea Slobozia au ramas impresionati de doua persoane care au asistat si ele la partida Una dintre persoane este un tanar in scaun cu rotile, iar cealalta insotitorul sau. La finalul partidei, cei doi au dialogat cu fanii SSC Farul,…

- Un tanar din Cluj a comis o crima desprinsa, parca, din filmele horror. Baiatul de 23 de ani și-a aruncat propria bunica, o batrana de 80 de ani imobilizata in scaun cu rotile, pe balcon, de la etajul 10. Femeia nu a avut nicio șansa.

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Crima intr-un azil de batrani din județul Mehedinți. Un pacient intr-un scaun cu rotile i-a luat viața colegului sau de camera imobilizat la pat. Angajații centrului au incercat sa mușamalizeze cazul de teama ca vor fi acuzați de neglijența. Fapta s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute in Centrul…

- La cei 31 de ani, a bifat deja apariții notabile in filme precum: ”Resident Evil”, ”John Wick”, ”Triplu X-Intoarcere lui Xander Cage” și chiar in serialul ”Orange is the new black”. Are, așadar, o viața profesionala satisfacatoare și promițatoare. Pe plan personal, insa, actrița se lupta cu niște probleme…

- Sabina Dorofte, medic rezident, a lansat un apel umanitar tuturor celor care vor sa o ajute sa-si salveze viata. Tanara a fost operata de doua ori pentru a i se extirpa o tumora, insa acum are nevoie de o noua interventie pentru care are nevoie de 40.000 de euro.