- „In urmatoarele luni, foarte probabil voi fi printre cei infectati. Miliarde de coronavirusuri se vor dezvolta in corpul meu, declansand o lupta disperata cu celulele mele imune. In absenta unei boli cronice, fiind in Boston, in proximitatea spitalelor de la Harvard, am incredere ca sistemul meu imunitar…

- Diana Dumitrescu revine pe micul ecran ca amfitrioana a reality-show-ului "Mireasa", care va incepe in aceasta primavara la Antena 1. Actrița ne-a dezvaluit cum și-a adjudecat postul de prezentatoare TV, pentru care a fost concurența mare, dar și cum va impaca viața de familie cu transmisiile live.…

- Umanistul Dan Nicolae Rahau a vorbit la Antena 3 despre faptul ca guvernarea PNL erodeaza serios partidului și ca adevarații liberali nu ar fi acceptat sa primeasca a doua nominalizare de premier.

- Social-democrații au decis, printr-un vot dat in unanimitate, in cadrul Comitetului Executiv Național, sa nu intre in sala la votul de investitura pentru Guvernul Orban II, care va avea loc pe data de 24 februarie.Cei de la PSD susțin ca trebuie așteptata o decizie a Curții Constituționale,…

- La sediul central al Postei (de langa Primarie) brașovenii pot vedea sute de vederi din lumea intreaga. Unele sunt expuse, in holul principal, pe un panou. Altele au fost amplasate chiar deasupra siglei companiei, din interior, pe o buna parte din perete. Toate acele carti postale ii apartin…

- Turcia a fost zguduita vineri seara de un cutremur puternic, de 6,8 grade pe scara Richter. Conform ultimelor estimari, seismul care s-a produs in zona Elazig din estul Turciei a ucis 21 de persoane și a distrus numeroase locuințe.Președintele onorific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Percheziții in lumea interlopa. Au fost descinderi, joi dimineața, in Capitala, potrivit Antena 3. Joi dimineața s-au cautat arme in locuița lui Bebibo. Au fost luate telefoanele celor din...

