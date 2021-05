Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Alexandra Bulat, 27 de ani, stabilita in Regatul Unit, a fost aleasa la alegerile locale desfasurate joi, 6 mai, consilier de comitat in Cambridgeshire din partea Partidului Laburist. Potrivit Agerpres, care citeaza portalul cambridge-news.co.uk, printre prioritatile pe care le va urmari Alexandra…

