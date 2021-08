Stiri pe aceeasi tema

- Situata pe una dintre ulițe satului Cund, Manufactura de Branza este locația in care, odata ce ai intrat, gasești branza cu sortimente la care este puțin probabil sa te fi gandit pana in acel moment. Am discutat cu Istvan Varga, artizanul din spatele...

- Ministerul Apararii Nationale a comunicat ca la bordul aeronavei se afla, pentru protectie, o echipa a Fortelor pentru Operatii Speciale din Armata Romaniei. De asemenea, se precizeaza ca un avion C-27 J Spartan este pregatit sa decoleze pentru a-i repatria pe cetatenii romani care au fost evacuati…

- Grav accident rutier in aceasta dimineata pe strada Fabricii din Baia Mare. In urma impactului violent dintre doua autoturisme au rezultat mai multe victime incarcerate, iar masinile au fost grav avariate. fata locului s-au deplasat pompierii de la descarcerare si un echipaj SMURD de transport victime…

- O cititoare a site-ului nostru ne-a trimis mai multe fotografii realizate in parculețul din spatele blocului cu numarul 11 de pe strada Marașești din Baia Mare. Imaginile sunt dezolante. Parculețul in care se joaca zeci de copii care locuiesc in zona risca sa se accidenteze in mobilierul urban distrus…

- Fostul șef al IGP, actualul președinte al partidului PACE, inscris in cursa pentru anticipate, Gheorghe Cavcaliuc, vine cu o noua dezvaluire. Potrivit acestuia, in terminalul Tehnopolis din Iași este sub sechestru un camion, ticsit cu țigari, oprit la inceputul lunii iunie de forțele de ordine din Romania.…

- Inainte de pandemie, in multe parți mureșene aveau loc targuri de Rusalii: la Bahnea, Papiu Ilarian, Rușii Munți, Deda, Dumbrava. Inainte de Al Doilea Razboi Mondial, principala atracție la aceste targuri o reprezentau jocurile tinerilor. Iata cum descria scriitorul Vasile Netea (1912-1989) aceste targuri…

- Accident rutier la Targu Lapus in aceasta dimineata. Soferul unui TIR a efectuat o manevra da mers cu spatele. Dar nu s-a asigurat suficient si a lovit o caruta care circula in spatele sau. In urma impactului o femeie gravida a cazut din atelaj. Aceasta a fost preluata de echipajul medical ajuns la…

- Situata chiar pe soseaua ce leaga municipiile Sighisoara si Medias, nu ai cum sa nu observi Biserica fortificata din comuna Danes, unul dintre monumentele in stil gotic tarziu ce impanzesc judetul Mures. Documentele spun ca aceasta a fost ridicata dupa ce satul a devenit liber. Se intampla la sfarsitul…