Povestea adevărată: M-am căsătorit cu bărbatul nepotrivit… nu mi-am dat seama până la 82 de ani Mai bine mai tarziu decat niciodata. Și uneori este intr-adevar prea tarziu, dar ce poate fi mai bun decat sa cunoaștem adevarul și sa fim sinceri cu noi inșine? Astazi va prezentam o poveste curioasa despre o femeie care a descoperit ca s-a casatorit cu barbatul nepotrivit, la 82 de ani. „Eu am 82 de ani, el 84 de ani și sunt atat de trista pentru ca e prea tarziu sa schimb ceva… Nu ma pot schimba, nu ma pot intoarce in timp și nu pot”. Am avut destul timp sa ma gandesc la viața mea pana acum. Nu pot ascunde ca in timpul casatoriei noastre am avut multe momente bune, mai ales cand copiii și nepoții… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

