Povestea a doi suporteri înfocați, Ciprian și Cosmin Ciprian și Cosmin Grigoraș locuiesc in Florența și au venit la Munchen doar pentru a trai atmosfera meciului cu Ucraina alaturi de alți fani romani. FRF le-a spus povestea pe site-ul sau. Tata și fiu, cei doi au cele mai dragi amintiri cu naționala de la Campionatul European U21 disputat in Italia in 2019, cand Romania a fost la un pas de finala. Originar din Galați, Ciprian Grigoraș, 36 de ani, e suporter de-o viața al Oțelului, echipa la care a și jucat. Pasiunea pentru fotbal i-a dat-o mai departe și lui Cosmin, fiul lui care in luna august implinește 18 ani – jucator de fotbal la randul lui,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

