- O gara din orașul Lyman, in regiunea Donbas de est din Ucraina, a fost lovita de un obuz joi (28 aprilie). Acolo erau flacari aprinse și se putea vedea fum negru curgand din complexul garii, in timp ce s-a auzit zgomotul bombardamentelor, conform Reuters. „Un obuz a aterizat aici, depozitele ard acum,…

- Rușii au atacat din nou orașul Harkov. Cel putin cinci civili au fost ucisi de tiruri de artilerie si cu rachete ale fortelor militare ruse asupra orasului Harkov din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile ucrainene duminica, informeaza Agerpres, citand dpa. De asemenea, 31 de persoane au fost ranite…

- Imagini din satelit colectate si analizate de compania Maxar Technologies par sa arate un convoi militar rusesc lung de 13 kilometri, care, la 8 aprilie, se deplasa spre sud, prin orașul Velkyi Burluk din estul Ucrainei, transmite CNN. Orasul se afla la est de Harkov, aproape de granita Ucrainei cu…

- Un monument care il infațișeaza pe Taras Șevcenko, poetul național al Ucrainei (n. 1814 – d. 1861), a fost acoperit cu saci de nisip pentru a-l proteja de bombardamentele din Harkov, nord-estul Ucrainei, potrivit The Guardian . Harkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, cu 1,5 milioane de locuitori,…

- ​Cel puțin șase civili au fost uciși și alți 15 raniți joi intr-un bombardament al forțelor ruse la un oficiu poștal din Harkiv, in nord-estul Ucrainei, in timp ce oamenii stateau la coada in apropiere pentru ajutor umanitar, a declarat guvernatorul regional pe Telegram, informeaza Hotnews . „Conform…

- Bilanțul brutal al razboaielor lui Putin din Cecenia și Siria este de rau augur pentru Ucraina, observa NPR și Radio Europa Libera. Aceeași strategie de bombardare fara rezerve a zonelor rezidențiale este deja vizibila, de altfel, in orașe precum Mariupol sau Harkov, dar și in Kiev sau ale zone ale…

- Mai multe explozii s-au auzit in orașul din vestul Ucrainei, Lvov. Acesta este chiar la granița cu Polonia și reprezinta punctul unde s-au relocat majoritatea ambasadelor straine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Intr-un moment ”in care lumea se confrunta deja cu un nivel fara precedent de foamete, este deosebit de tragic sa vedem foamea aparand (intr-o tara) care a fost de multa vreme granarul Europei”, a declarat directorul PAM, David Beasley, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Gloantele si bombele din Ucraina…