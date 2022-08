Poveste turcoaz și violet de la Lacul Como M-a tras de maneca, m-a batut la cap – de mi-a facut tot un cucui, m-a barait, de mi-a bagat in fibrilații toți neuronii, s-a ținut scai de mine, mai ceva ca boala de omul sanatos: scrie-ma, scrie-ma, scrie-ma, femeie! De raia din calcaie mai scapi, de insistențele poveștii de fața, nu! N-am vazut așa ceva, parol! Harcea–parcea m-a facut cu nervii cerebelului! Drept care, ca sa scap de așa harțuiala, m-am tolanit in varful patului cu laptopul in brațe și hai la scris cu mine! Sa scriu despre Lacul Como, ca abia mai tai și eu cate ceva de la catastiful cu povești. Povești de spus. Povești de scris.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

