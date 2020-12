Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, Mos Craciun a trecut rar. Anul acesta, impreuna cu cititorii sai si cu alti oamenii cu suflet mare, Ziarul de Iasi doreste sa vina la copiii de la scoala din sat cu tolba plina, darurile pe care le vor primi urmand sa mai alunge din frigul iernii. Astfel, de…

- Copiii din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, il asteapta in acest an cu emotii pe Mosul cel bun, si spera ca in curand sa nu mai infrunte frigul in slapi sau tenisi. Alaturi de initiativa Ziarului de Iasi, care doreste sa le faca un Craciun mai frumos acestor micuti, s-au alaturat si reprezentantii…

- Mariah Carey, una dintre cele mai iubite si apreciate artiste din intreaga lume, le-a pregatit fanilor sai un cadou de Craciun. Dupa un an dificil, cantareața s-a gandit la o surpriza care sa aduca magia sarbatorilor de iarna și in perioada aceasta grea. Mariah Carey s-a hotarat sa le faca o surpriza…

- Ziarul de Iasi desfasoara in aceasta perioada Campania de Craciun, in cadrul careia dorim sa le oferim copiilor din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, ghetute din piele, manusi, caciulite si fulare. Astfel, primele persoane cu suflet mare s-au alaturat deja campaniei, dorind sa fie alaturi de acesti…

- Ziarul de Iasi organizeaza si in acest an traditionala Campanie de Craciun, in cadrul careia va invitam sa veniti in ajutorul unor copii din familii sarace si carora sa le daruim ghetute din piele, manusi, caciulite si fulare. Putem ajuta in acest an cei 83 de copii de la Scoala Primara din Cioca Boca,…

- Aproape o treime dintre satele din Romania (31%) au zone cu semnalul slab, foarte slab si/sau inexistent de Internet, arata un studiu realizat de Fundatia World Vision Romania, transmite Agerpres.Conform studiului, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat la scoala online in prima perioada…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca profesorii au obligatia sa se adapteze oricarei situatii. „Nu pot accepta ideea ca exista cadre didactice care refuza sa-si exercite profesia si misiunea. Daca din 10 ore face numai sase ore, patru ore nu trebuie platit, iar daca refuza sa predea online, din punctul…

- Peste 8.000 elevi din 12 orase din Romania vor lua startul luni, 21 septembrie 2020, in cea de-a 7-a editie a campaniei ”Traffic Snake Game – Oscar, sarpele hoinar” (TSG). Ca si in anii trecuti, campania incepe sub egida Saptamanii Europene a Mobilitatii, Ramnicu Valcea fiind inscris cu 248 de participanti.…