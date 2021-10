Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, vrea sa faca din nou afaceri cu FCSB și le propune roș-albaștrilor un nou jucator: Malcom Edjouma (24 de ani). Patronul moldovenilor crede ca francezul, care poate juca la inchidere dar și in centrul defensivei, poate fi o soluție buna pentru echipa…

- Finantatorul echipei de fotbal FC Botosani, Valeriu Iftime, a declarat, miercuri, ca exista mai multi jucatori de la echipa botosaneana care nu isi doresc sa joaca la FCSB. El a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa, ca jucatorii sunt "sensibili" si nu accepta sa fie "urechiati"…

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a oferit o prima reacție dupa ce Gigi Becali a anunțat ca vrea sa-l transfere pe Hervin Ongenda (26 de ani) la vicecampioana Romaniei. Dupa ce l-a cedat pe Moruțan la Galatasaray, patronul roș-albaștrilor a declarat ca vrea sa intareasca din nou echipa…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a analizat la „cald” infrangerea suferita de FC Botoșani cu Rapid, scor 0-2. Moldovenii au pierdut pe final un meci pe care l-au avut in mana, dar au platit tribut ocaziilor ratate in primele 80 de minute. Patronul botoșanenilor l-a criticat pe…

- Valeriu Iftime a vorbit despre pasiunile pe care le are. Patronul celor de la Botoșani a dat din casa și a recunoscut ca are și extravaganțe, mai ales cand vine vorba despre cai, o alta pasiune a omului de afaceri. - Ce pasiuni mai aveți? - Drumețiile și sportul. Umblatul peste tot, in padure, in camp.…

- ”Am jucat in fiecare zi fotbal 40 de ani. Mi-ar fi placut sa fiu fotbalist, dar mi se parea ca n-am picioarele suficient de cracanate, ca nu alerg foarte bine. Ma punea in dificultate orice fotbalist bun era langa mine”.

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, admite ca a avut emoții la meciul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj, scor 2-1, care i-a asigurat campioanei Romaniei calificarea in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Marți, la Banja Luka, CFR Cluj a obținut cu mari emoții calificarea in turul 2 preliminar…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, deplange situația Stelei istorice, a carei identitate este disputata de CSA Steaua și FCSB. Inainte de primul meci al noului sezon din Liga 1, pe care echipa sa il va disputa in compania vicecampioanei FCSB, Iftime a comentat pe seama disputei identitare…