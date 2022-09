Administratorii drumurilor judetene au platit pentru un mistret 4.700 lei. Nici macar nu l-au putut pune in frigare, pentru ca a fost ridicat de AJVPS. In dupa-amiaza zilei de 29 mai 2020, I.C.F. se indrepta spre Iasi, venind dinspre Aroneanu la volanul unui Nissan. Deodata, din vegetatia crescuta pe maarginea drumului judetean i-a iesit in fata un porc mistret, apreciat de sofer la aproximativ 25 kg. Distanta de doar 8-10 metri pana la animal si o masina care venea din sens contrar nu i-au lasat soferului multe solutii. A franat, dar tot a izbit mistretul. A oprit masina pentru a-si inspecta…