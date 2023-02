Poveste incredibilă din Marea Britanie: Adolescentă dispărută de un an a fost găsită în viață, într-un dulap Dupa un an și jumatate de la dispariție, o adolescenta, in varsta de 14 ani a fost gasita de polițiști, ascunzandu-se intr-un dulap. Oamenii legii au efectuat percheziții, in timp ce doi barbați, locuitori ai casei, se uitau liniștiți la televizor. Ei au susținut ca nu o mai vazusera pe fata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

