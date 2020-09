Un barbat de 34 de ani a impresionat prin gestul lui: odata ce s-a infectat cu COVID-19 a hotarat sa se izoleze in mașina personala pentru a o proteja pe soția lui operata pe inima. Mihail Popescu este asistent medical și sambata dimineața s-a trezit fara gust și miros. In seara de sambata a sunat la DSP București pentru ajutor, unde i s-a spus sa tea izolat. Duminica a primit același raspuns. Testul sau a ieșit ulterior pozitiv. Citeste și: Simptomele COVID-19 ce pot fi observate pe fața unei persoane infectate „Am decis in drum spre munca sa nu mai merg in casa. Mi-a ieșit rezultatul pozitiv.…