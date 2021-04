Poveste impesionantă de viață. O tânără cu dizabilități din Iași a devenit favorita patronului imediat după angajare Potrivit specialiștilor, numarul persoanelor cu dizabilitați ce lucreaza a crescut in ultimii ani. Intr-o companie din Iași cu zece angajați lucreaza trei persoane cu handicap mental. Aceștia eticheteaza și ambaleaza marfa. Povestea impresionanta a tinerei Intr-o companie din domeniul logistic din Iași lucreaza 10 persoane. Din acestea, trei sunt cu handicap mental. Tinerele au fost […] The post Poveste impesionanta de viața. O tanara cu dizabilitați din Iași a devenit favorita patronului imediat dupa angajare appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

