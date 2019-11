Poveste emoţionantă de viaţă. Un tânăr a mers la mormântul mamei "să-i arate" diploma de absolvire a facultăţii FOTO Tanarul a luptat și s-a zbatut sa-și faca mama mandra, astfel ca atunci cand a intrat in posesia diplomei de absolvire a facultatii a luat-o si a mers la cimitir sa "i-o arate" mamei lui, scrie wowbiz.ro. Imaginea a starnit valuri de emoții pe internet. Baiatul a primit multe mesaje de incurajare. "Felicitari, fii sigur ca și mama ta se bucura pentru tine și te vegheaza din Cer" , "Felicitari, tinere! Mama ta te-a ajutat sa fii ce ești acum", "Mergi cu fruntea sus inainte, chiar daca greutațile vieții apasa greu", au fost cateva din comentariile primite. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

