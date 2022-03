Poveste DRAMATICĂ: „Orașul meu este bombardat, dar mama aflată la Moscova nu mă crede” Pentru ucrainenii cu parinți care traiesc in Moscova, drama razboiului este amplificata de faptul ca nu gasesc alinare la rudele lor. Cațiva tineri au povestit pentru BBC ca parinții nu ii cred cand le spun despre razboiul din Ucraina și asta din cauza propagandei difuzate de canalele mass-media ale Kremlinului. Oleksandra are 25 de ani și locuiește la Harkov. Tanara și cei 4 caini ai sai s-au adapostit in baia apartamentului ei de cand au inceput bombardamentele. „Cand am auzit exploziile, am fugit din casa sa imi iau cainii din țarc. Oamenii au intrat in panica și și-au abandonat mașinile. Am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

