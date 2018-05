Poveste desprinsă parcă dintr-un film prost. Un pacient înjunghiat a fost pierdut din ambulanţă, medicul era drogat Un britanic a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost injunghiat intr-o statiune din Spania si pierdut apoi pe drum de personalul de pe ambulanta. Totul a iesit la iveala dupa ce poliția a sunat la spital pentru a intreba de pacient. Angajații le-au spus oamenilor legii ca turistul nu se afla la spitalul lor. Soferul și pe medicul de pe ambulanța au fost audiati, insa lucrurile nu pareau sa aiba vreo logica. Cei doi au spus ca pacientul a devenit agresiv și ca s-a dat jos din ambulanța. Adevarul a iesit insa la iveala. Pentru ca cei doi aveau un comportament ciudat, oamenii legii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Spania! O ambulanța care transporta un barbat injunghiat a reușit sa piarda pacientul pe drum. Medicul și șoferul salvarii au fost reținuți de catre polițiști. Pacientul era un turist britanic in varsta de 30 de ani, care fusese injunghiat in Benidorm, o stațiune preferata de straini. …

- Un șofer a circulat fara o anvelopa in Eforie Nord pana cand a fost oprit de polițiști. Tanarul din Calarași, aflat la volan, a spus ca era in cautarea unei vulcanizari, insa scuza n-a ținut in fața oamenilor legii care l-au testat cu etilotestul. Șoferul a ramas pieton pentru ca a condus baut. Barbatul…

- La Spitalul Sfanta Maria din Capitala are loc, in acest moment, primul transplant de plamani de cand clinica a fost acreditata de Agentia Nationala de Transplant (ANT) in 2016 pentru astfel de interventii. Informatia a fost confirmata pentru „Adevarul” de directorul executiv ANT, profesorul Radu Deac.

- Sute de salariati din serviciul public al Andorrei au inceput joi o greva contra unei reforme a functiei publice, marcand astfel prima miscare sociala in acest principat din 1933, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Greva, ce vizează obţinerea retragerii acestei reforme aflate pe punctul…

- Joi, scriitoarea de origine catalana, Care Santos (47 de ani), si-a lansat cel mai recent roman, „Jumatate de viata”, carte ce urmareste destinele a cinci prietene, surprinzandu-le intai adolescente, in timpul dictaturii franchiste, iar mai apoi, in plina maturitate, in primii ani ai tranzitiei din…

- O tanara a ajuns marti dupa amiaza la spital dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat la marginea orasului Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe drumul dintre Lugoj si Jabar, soferul declarand ca a pierdut controlul masinii cel mai probabil din cauza unei defectiuni tehnice. ”M-a tras in dreapta. M-am…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Șoferul unei ambulanțe a serviciului județean Alba, care a carat in spate o pacienta aproape o jumatate de kilometru, pentru ca nu a putut intra cu mașina pana in apropiere de locuința femeii, va trebui sa dea o nota explicativa conducerii instituției, relateaza Adevarul.ro.