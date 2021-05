Stiri pe aceeasi tema

- "Copacul Dorințelor: Amintiri din Copilarie" este primul lungmetraj care spera sa prelungeasca și sa contribuie la calitatea vieții pentru miile de copii și de adulți cu boli incurabile din Romania.

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix CSU Simona Halep si-a trecut in cont un succes extrem de pretios in economia campionatului: 59-51 cu ACS KSE Targu Secuiesc, intr-o partida disputata in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, contand pentru etapa a 20-a a Ligii Nationale. Constantencele au transat in…

- Ziua de 4 martie este una foarte speciala pentru Andreea, așa cum este și single-ul „Amintiri”. De ziua Clarei, artista lanseaza o balada sensibila cu un videoclip emoționant, plin de amintiri primite de la fani și nu numai. „Amintiri” surprinde cele mai frumoase momente din viața, de la prima intalnire,…

- Bhutan a inregistrat un singur deces de COVID-19 de la inceperea pandemiei. Pe 7 ianuarie 2021, un barbat de 34 de ani internat intr-un spital din capitala Thimpu, cu afecțiuni la ficat și rinichi, a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Acesta a fost primul deces de coronavirus din regatul Bhutan.…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa a uitat gustul victoriei dupa cinci rezultate de egalitate consecutive si trebuie sa dea mult mai mult pentru a o invinge sambata pe Academica Clinceni. "Academica…

- Zipper Romania unește prin intermediul unei viziuni comune o echipa consolidata și conectata la tradiția companiei de prelucrare a datelor și documentelor, orientata catre eficientizarea și optimizarea fluxurilor. Soluțiile și serviciile de digitalizare au permis extragerea anuala a peste 1 miliard…

- Privind-o, ne duce cu gandul la Bojdeuca lui Ion Creanga din vestitele „Amintiri din copilarie”. Este o casa in inima Oasului, ridicata pe undeva prin veacul al XVII-lea. Avand in vedere caracterul pitoresc al constructiei, pe casa și-au pus ochii și cei de la Muzeul Satului din Bucuresti, dorind sa…