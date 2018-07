Poveste de succes ! Fetele de aur de la Palatul Copiilor (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) expune, in perioada 5 iulie – 5 august 2018, doua bunuri arheologice deosebite pastrate in colecțiile sale – carele miniaturale preistorice din lut de la Cuciulata (jud. Brașov) și Tiream (jud. Satu Mare). Vernisajul micro-expozitiei, organizate in cadrul…

- Rujeola a mai facut doua victime. Este vorba despre doi copii, unul de un an, din Covasna și al doilea de doi ani, din județul Constanța. De la inceputul epidemiei, 59 de persoane, in principal copii, au murit ca urmare a rujeolei. Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.850 locuri de munca, in data de 11 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.426, Prahova…

- Pompierii bihoreni au castigat ambele premii intai la etapa zonala a Competitiei Nationale de Descarcerare si Acordare a Primului Ajutor Calificat, care a avut loc vineri, 8 iunie, la Oradea. La proba „Acordarea primului ajutor calificat”, dupa echipa Bihorului, pe locul II s-a clasat echipa din Cluj,…

- Simpozionul educațional “Fantezie și culoare”, organizat de Gradinița nr. 15, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Primaria Vaslui, s-a bucurat de o larga participare. Peste 1.000 de copii din 70 de gradinițe și școli din Vaslui, Bacau, Botoșani, Braila, Iași, Suceava, Constanța, Timiș,…

- Satmareanca Raluca Dumitru, eleva Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare, a cucerit locul I la Concursul Național de muzica francofona „Chants, sons sur scene”. Raluca este binecunoscuta publicului satmarean prin evoluțiile sale scenice dar și al premiilor cucerite de-a lungul anilor la competițiile…

- Procurorii DIICOT desfașoara, miercuri dimineața, o acțiune ampla pentru combaterea crimei organizate, numita ”Ziua Z”, efectuând percheziții în 28 de județe și în București. ”În aceasta dimineata, în cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea…

