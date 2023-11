Stiri pe aceeasi tema

- Este bine cunoscut faptul ca Lionel Messi a facut istorie, dupa ce a caștigat Mondialul din Qatar (2022) cu naționala Argentinei, impotriva Franței, adaugandu-și, astfel, in palmares nu doar Cupa Mondiala, ci și al optulea Balon de Aur, fiind primul fotbalist din istorie care reușește aceasta performanța.…

- Șase tricouri purtate de Lionel Messi la Cupa Mondiala din Qatar au fost scoase la licitatie. Ei bine, peste zece zile, Casa Sotheby's va scoate la licitatie un set de sase astfel de obiecte vestimentare ale nationalei Argentinei, purtate de Lionel Messi la Cupa Mondiala din Qatar. Iata cat valoreaza…

- Casa Sotheby's va scoate la licitatie, peste zece zile, un set de sase tricouri ale nationalei Argentinei purtate de Lionel Messi la Cupa Mondiala din Qatar, obiecte evaluate la 10 milioane de dolari, relateaza AFP, potrivit news.ro.Tricourile cu celebrele dungi alb-albastre au fost purtate de numarul…

- Argentina a suferit prima infrangere in preliminariile sudamericane pentru Cupa Mondiala, joi noaptea, chiar pe teren propriu. Furnizoarea surprizei, Uruguay, s-a impus la Buenos Aires cu 2-0, la capatul unui meci in care Messi și compania au fost de nerecunoscut, noteaza Mediafax.Argentina a pierdut…

- Intrebat daca se considera cel mai bun jucator din istorie, fotbalistul argentinian Lionel Messi, castigator al Balonului de Au r pentru a opta oara, un record, a declarat: „Nu stiu daca sunt cel mai bun, nu imi pun intrebarea si nu ma intereseaza. Faptul ca sunt unul dintre cei mai buni este deja…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla spectaculoasa, iar Al-Nassr este in continuare fara infrangere in Liga Campionilor Asiei, formatia saudita obtinand marti o victorie cu 4-3 la Riad in fata echipei Al Duhail din Qatar, in Grupa E a competitiei, potrivit news.ro.Ronaldo a pasat decisiv pentru Talisca…

- Lionel Messi (36 de ani) nu-și pune problema unui imprumut la Barcelona sau in Arabia Saudita. In perioada urmatoare vrea sa se concentreze exclusiv asupra echipei de club și a naționalei Argentinei. Cu Inter Miami incheie sezonul pe 22 octombrie, iar pana la debutul noii stagiuni, in februarie, va…

- Lionel Messi a reușit sa cucereasca Cupa Mondiala 2022 din Qatar alaturi de naționala Argentinei, dupa ce sud-americanii au invins Franța in finala. La cateva luni de la acest succes, decarul argentinian, care in aceasta vara s-a transferat la Inter Miami, a vorbit despre participarea sa la urmatoarea…