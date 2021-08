Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 11 ani confecționeaza bijuterii pe care le vinde in fiecare seara pe faleza din Vama veche. Tiara strange astfel bani pentru Honey, cațelul ei care s-a nascut cu picioarele din spate paralizate.

- Poveste emotionanta la malul marii. In mijlocul distractiei estivale din Vama Veche, o fetita de 11 ani confectioneaza bijuterii hand made pentru a-si salva catelul de la un diagnostic crunt. Prietenul necuvantator sufera de semipareza, iar operatia costa 10 mii de lei.

- Pe o faleza din Vama Veche sta in fiecare zi Tiara, o fetița de 11 ani care roaga trecatorii sa ii cumpere accesoriile. Bijuteriile sunt facute cu mana ei, iar banii stranși sunt pentru a-i asigura o viața mai buna cainelui sau bolnav, Honey. Fetița a inceput sa vanda bijuterii de dragul cațelului ei,…

- Tiana, o fetita in varsta de 11 ani strange bani pentru a si opera catelul pe nume Honey, care are picioarele din spate paralizate.Operatia animalutului o costa 10.000 de lei, iar ea a reusit sa stranga pana in prezent 6.000 de lei.Ea se afla in fiecare seara pe faleza din Vama Veche, judetul Constanta,…

- O fetița de 11 ani vinde in Vama Veche suveniruri turiștilor, pentru a-și salva cațelul care are nevoie de o operație. Daca aveți drum pe acolo, merita ajutat. ”Pe faleza din Vama Veche, spre bulgari, mult dupa ce se termina barurile, sta in fiecare seara Tiara, o fetița de 11 ani care iși vinde accesoriile…

- Vechiul Kustenge era o localitate cu 1000 2000 de locuitori, sub dominatia turca. De a lungul timpului a evoluat, iar in anul 1947 inregistra aproximtiv 60.000 de locuitori. Brosura "Constantzaldquo; aparuta in 1947 are 19 pagini si prezinta evolutia de la Kustenge la Constanta, atat din punct de vedere…

- Dacia Unirea Braila a rasturnat calculele hartiei si a obtinut promovarea in Liga 2, dupa barajul cu marea rivala Oțelul. Antrenorul Florentin Petre (45 de ani) e hotarat sa ramana la echipa, in ciuda problemelor financiare. Trupa pregatita de Florentin Petre a terminat la egalitate in primul meci,…

- Viata la rulota aduce un sentiment de libertate la care multi dintre noi indraznesc doar sa viseze.In acest weekend "m am saturat de patul meu de acasa", asa cum spunea Tudor Chirila. Am parasit apartamentul meu de la bloc si am fugit de agitatia orasului intr un loc de poveste.Un loc plin de povesti,…