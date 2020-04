Stiri pe aceeasi tema

- Florin Apostoae, managerul interimar al Spitalului Județean Piatra-Neamț care a fost revocat din funcție prin ordin de ministru, a oferit primele declarații. Mai mult, acesta a confirmat mai multe informații controversate aparute in presa locala.

- Medicii din Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț nu mai fac fața numarului mare de cazuri confirmate cu COVID-19. 30 de pacienți vor fi transferați, joi, la Iași.30 de pacienți confirmați cu COVID-19, din Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, vor fi transferați, joi, la Iași.…

- O asistenta de la Terapie Intensiva, de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu, a fost jignita și alungata de vecini pentru ca lucreaza intr-o secție unde sunt internate persoane infectate cu noul COVID-19. Fiica ei a postat pe Facebook imaginile și spune ca mama sa este un erou. Cazul de la…

- Spitalul Parhon din Iasi, desemnata unitate suport pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, a izolat complet un etaj al institutiei si a organizat circuite separate pentru persoanele care au nevoie de dializa si sunt infectate cu Covid 19. Purtatorul de cuvant al spitalului Parhon, medicul Ionut…

- In cursul zilei de 31 martie 2020, reprezentantii Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan au primit confirmarea testului pozitiv la COVID 19 pentru o pacienta cu varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in sectia de nefrologie si dializa a unitatii sanitare.

- In cursul serii de astazi, 30 martie 2020, a fost confirmat cel de-al 50-lea deces datorat infectarii cu COVID-19, pe teritoriul Romaniei. – Deces 48 Barbat, 59 de ani, județul Bacau. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli…

- O pacienta infectata cu Covid-19 este transportata in stare grava in cursul zilei de sambata, 21 martie, de la Suceava la Iasi. Potrivit primelor informatii, femeia a intrat in stop cardio-respirator.

- Fiica senatorului Chitac a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ca tatal, mama si fratele ei, diagnosticati cu COVID 19, sunt spitalizati, mentionand, totodata, ca tatal si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire, duminica fiind mutat la Terapie Intensiva. "Sunt Irina, sunt fiica lui Vergil…