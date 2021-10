Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de reality show Kourtney Kardashian si Travis Barker, tobosarul trupei rock Blink-182, s-au logodit, a informat site-ul de stiri TMZ, iar cuplul a distribuit imagini cu ceea ce pare a fi o cerere de casatorie pe o plaja, relateaza Reuters. Cei doi au distribuit pe Instagram fotografii…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, recenta castigatoare a US Open, a fost invitata la turneul de tenis la Indian Wells (California), competitie de categoria WTA 1.000, care va avea loc in perioada 4-17 octombrie, au anuntat organizatorii, citati de AFP. "Raducanu, care a impresionat lumea…

- Jordana Brewster, interpreta Miei Toretto in franciza „Furios și iute”, s- a logodit cu omul de afaceri Mason Morfit. Actrița a facut anunțul marți pe Instagram. In fotografia postata se poate observa și inelul cu diamante primit de la partenerul ei. „JB va fi in curand JBM”, a scris Brewster alaturi…

- Kourtney Kardashian și iubitul sau, Travis Barker, s-au simțit in largul lor in ultima escapada. Cei doi au facut abstracție de cei din jur și au dat frau liber sentimentelor. Paparazzi au fost pe faza și au fotografiat fiecare mișcare a lor.

- Revista Paris Match a anuntat ca actorul francez Alain Delon va avea in curand o stea pe Bulevardul Celebritatilor de la Hollywood. Dar, dupa cateva zile, s-a intamplat ceva… La cateva zile dupa ce revista Paris Match a anuntat ca actorul francez Alain Delon va avea in curand o stea pe Bulevardul Celebritatilor…