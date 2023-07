Poveste de dragoste, demnă de film. După 60 de ani, un bărbat și-a cerut de soție iubita din liceu VIDEO Un barbat și-a regasit, dupa 60 de ani, iubita din liceu și i-a facut propunerea de a-i deveni soție. Femeia a spus DA. Povestea de dragoste din adolescența a renascut dupa 60 de ani, cand Thomas și-a gasit iubita din liceu, Nancy. Dupa saptamani de conversații la telefon, Thomas a organizat o surpriza de neuitat pentru Nancy atunci cand ea a ajuns in Florida pentru a-l intalni. Cu un gest romantic, Thomas s-a pus in genunchi la aeroport și a cerut-o in casatorie, momentul fiind inregistrat și devenind viral pe TikTok. Emoționata, Nancy a spus „da”, iar cuplul a fost aplaudat de cei din jur, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a reinceput povestea de dragoste cu iubita sa din liceu, la 60 de ani dupa ce s-au cunoscut, și a surprins-o cu o propunere emoționanta la aeroport, informeaza Mediafax.Povestea de dragoste din adolescența a renascut dupa 60 de ani, cand Thomas și-a gasit iubita din liceu, Nancy. Dupa…

- O poveste impresionanta de dragoste cu final fericit a devenit virala pe TikTok, dupa ce un barbat și-a cerut iubita din liceu de soție abia dupa 60 de ani de cand s-au cunoscut. Aceștia au pierdut legatura, de-a lungul anilor, insa ce a urmat a surprins intreg internetul!

- Un brabat, de profesie medic, din Statele Unite ale Americii si-a cerut la batranete in casatorie iubita din liceu. Se pare ca cei doi s-au cunoscut in urma cu 60 de ani, și iși reluasera relația de o luna, moment in care barbatul a decis sa o suprinda cu o cerere in casatorie, chiar pe aeroportul din…

- Conf. univ. dr. Mihai Craiu considera o ”abordare iresponsabila”, cea a parinților care organizeaza petreceri pentru a-și expune copiii unui copil cu varicela, așa ca ”sa faca și ei varicela” și ”sa scape”. Reputatul medic le reamintește acestor parinți ca varicela poate fi o boala grava, asociata cu…

- Fanii lui Bruce Springsteen au tras o sperietura serioasa in timpul unui concert din Amsterdam. Artistul american s-a impiedicat de o treapta si a cazut pe scena. Imediat, colegii i-au sarit in ajutor, dar cantaretul s-a ridicat fara probleme. A continuat sa cante timp de trei ore. In varsta de 73 de…

- O echipa de oameni de știința de la US Geological Survey și de la Universitatea Rhode Island a descoperit ca greutatea zgarie-norilor dintr-o mare metropola, cu peste 8 de locuitori, provoaca scufundarea celor cinci cartiere din New York cu 1-2 milimetri anual. Urbea americana face parte din cele 99…

- Unul dintre cei mai controversați și cunoscuți sportivi ai Romaniei iubește din nou, dupa un divorț tumultos. Pilotul și-ar fi regasit liniștea in brațele unei domnișoare. Cine este femeia care l-a convins sa se logodeasca, din nou. Cine este noua iubita a lui Daniel Onoriu La sfarșitul lunii ianuarie…

- La un an și ceva de la despațirea dintre Antonio Pican și Bibi, el s-a afișat alaturi de noua lui iubita. Artistul a postat un videoclip romantic pe rețelele personale de socializare, iar fanii au ramas uimiți de apariția lui. Iata ce a pus cantarețul pe platforma de socializare TikTok!