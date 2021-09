Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 73 de ani s-a aruncat in aceasta dimineața in fața trenului. Ca prin minune, el a supraviețuit, fiind insa transportat in stare grava la spital. „In aceasta dimineața in jurul orei 11, am fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112, despre faptul ca o persoana s-ar fi aruncat in fața trenului…

- Un tanar de 25 de ani s-a aruncat in gol, iar trupul acestuia a cazut pe un barbat care a avut ghinionul sa treaca in aceasta zona, potrivit stiridiaspora.ro .Nu se cunosc motivele pentru care acesta a ajuns sa-și ia viața, insa, psihologii trag un semnal de alarma cu privire la numarul mare de sinucideri…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la locomotiva unui tren de calatori care circula pe ruta Iasi-Timisoara, in halta Valea Draganului din județul Cluj. Este pentru a doua oara in cursul zilei cand locomotiva unui tren este afectata de un incendiu, dupa incidentul produs la un tren care circula…

- „Hristos, departele – aproapele nostru” a fost tema prezentata de Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, in cadrul „Conferințelor Dilema veche” de la Arad, vineri, 13 august 2021. Evenimentul l-a avut ca moderator pe Redactorul-șef al revistei „Dilema veche”, Sever Voinescu, potrivit basilica.ro.…

- Un copil de 11 ani s-a inecat, duminica, in raul Timis, in dreptul Taberei de copii de la Cheveresu Mare. Baiatul a fost scos din apa de pompierii ISU Timis in stop cardiorespirator, echipajul medical incepand imediat manevrele de resuscitare, dar in final a fost declarat decesul minorului.…

- Data de 5 august 2021 este o zi pe care fanii motociclismului de viteza nu o vor uita niciodata și asta pentru ca pilotul italian Valentino Rossi, și-a anunțat retragerea din motomondialul de viteza, dupa o cariera de 26 de ani, i care "Il Dottore" a caștigat 9 titluri de campion mondial, 7 obținute…

- O politista din Bucuresti, in varsta de 51 de ani, s-a sinucis. Femeia lucra Direcția Generala Anticorupție. Agenta și-a pus capat zilelor in locuința sa din sectorul 3. Politista a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, dupa ce, cel mai probabil, s-ar fi aruncat in gol…