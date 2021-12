Poveste de dragoste. Cu George Enescu şi prinţesa Maria Cantacuzino Colbul greu al uitarii s-a asternut peste dragostea de legenda a Mariei Cantacuzino, nascuta Rosetti, cu George Enescu. „Parca suntem Tristan si Isolda” – spunea uneori, in cercuri foarte restranse, frumoasa descendenta a Rosettistilor. Si, din 1907, cand soarta i-a pus fata in fata, pana in 1955, cand el, marele Jorjac al muzicii clasice universale s-a stins din viata, iubirea celor doi a infruntat timpurile si conceptiile celor contemporani cu ei. Au fost sus, au fost si jos. Au fost impreuna, dar si despartiti. Au avut momente bune, dar si proaste. S-au iubit, dar s-au si inselat. Treizeci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes, echipa lui Lewis Hamilton, a facut contestație imediat dupa Marele Premiu de la Abu Dhabi, dar comisarii FIA au respins acțiunea. Max Verstappen a declarat ca poziția echipei rivale "sumarizeaza întregul sezon"."Nu sunt prea multe de spus despre asta. Cred ca rezuma…

- Asocierea RER VEST & RETIM, noul operator de salubritate, care a preluat colectarea pe Zona I, incepand cu 1 decembrie 2021, in care e inclus și Municipiul Alba Iulia, „spameeaza” zilnic presa locala, cu o mulțime de comunicate, care nu corespund adevarului. Susțin ca au distribuit 85% dintre pubele,…

- Un scandal cu implicații financiare s-a declanșat in Spania dupa ce o asociație a fermierilor a descoperit ca o parte din mierea romaneasca importata de magazinele spaniole ar proveni de fapt din China, anunța publicația de specialitate Lantul Alimentar. Miza este una financiara: mierea chinezeasca…

- Viviana Sposub se bucura de un real succes pe plan profesional. Iubita lui George Burcea a anunțat ca va lansa in curand o piesa și va juca și in filmul iubitului ei alaturi de actori mari. Viviana Sposub a lucrat la Antena 1, apoi s-a mutat la PRO TV, unde a fost asistenta in emisiunea „Vorbește lumea”.…

- Actuala generație Lexus LS a debutat in 2017, iar anul trecut a primit un facelift. Acum, constructorul japonez de automobile anunța o noua serie de imbunatațiri pentru nava sa amiral. Desigur, unele minore, dar care o vor ajuta in lupta cu rivalii din segment. Așadar, Lexus a pregatit ornamente interioare…

- In 2019, BMW Seria 1 a primit o noua generație și, odata cu ea, a trecut la o configurație cu tracțiune fața. Desigur, tracțiunea integrala ramane opționala pentru unele versiuni și este oferita in standard alaturi de varful de gama M135i xDrive. Sub capota, modelul compact de performanța ascunde un…

- Susținatorii Brexit-ului au jurat în timpul campaniei ca divorțul de Uniunea Europeana nu numai ca nu le va provoca durere, ci le va aduce și dividende economice care le-ar permite sa investeasca 350 de milioane de lire sterline pe saptamâna în sistemul de sanatate. Desigur, acest…

- Florin Cițu este un pușcariaș. A stat la parnaie – condamnat, nu preventiv – doar doua zile, dar tot pușcariaș se cheama. Cițu este un penal. Iohannis urla din toți rarunchii, ani in șir, despre toți pesediștii, ca fiind „niște penali”, deși Dragnea nici macar nu era trimis in judecata. Dar despre Cițu,…