Poveste cu final neașteptat în cazul furtului de la bancomat Saptamana trecuta Poliția cerea ajutorul populației intr-un caz penal. O persoana a incercat sa depuna 6000 de euro la bancomat, tranzacția nu a reușit, iar urmatorul om care a venit, s-a trezit cu 6000 de euro pe care i-a luat și s-a facut nevazut. Polițiștii l-au identificat pe cel care a luat banii și l-au ... The post Poveste cu final neașteptat in cazul furtului de la bancomat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dispariția și uciderea lui Candice Rogers, de 9 ani, a șocat comunitatea din Spokane, Washington, in martie 1959. Acum, la 62 de ani de la tragicul eveniment, datorita unor tehnici criminalistice avansate, poliția spune ca s-a aflat, in sfarșit, identitatea ucigașului.

- Prefectul Clujului, Tasnadi Szilard, a declarat ca au fost sesizate autoritațile in cazul Auchan Iris, dupa ce a vizionat imaginile postate in exclusivitate de Știri de Cluj.”Se va sesiza ITM-ul sa verifice. De asemenea, am sesizat și IPJ-ul”, a spus prefectul Szilard. Conform legii, numai ITM poate…

- Seiful unei firme de curierat de langa Timisoara a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri, iar hotii ar fi furat aproximativ 100.000 de euro. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat si incearca sa afle cine a dat spargerea. „Azi-dimineata, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei…

- Polițiștii din Australia investigheaza daca o alta persoana ar fi putut fi implicata in rapirea lui Cleo Smith, fetița in varsta de patru ani, care a fost salvata din casa unui barbat saptamana trecuta, scrie BBC. Ea a fost gasita dupa 18 zile de la dispariția din cortul familiei, dintr-un camping.

- Poliția de Frontiera a transmis primele informații cu privire la cazul de vineri dimineața, de la Laura-Vicovu de Sus, unde o mașina urmarita de poliție s-a rasturnat pe drumul județean. Țigari din mașina au sarit pe carosabil și in șanțul de la marginea drumului.Polițiștii de la Sectorul de ...

- Politistii de frontiera de la Porțile de Fier II, judetul Mehedinti, au depistat opt migranți egipteni si sirieni care au traversat Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Marți, in jurul orei 16.15, o patrula a polițiștilor de frontiera, in timpul…

- O femeie, de 77 de ani, a fost decapitata miercuri, 13 octombrie, in propria casa, in orașul Agde, departamentul Herrault, Franța. Capul acesteia ar fi fost pe o masa langa trupul ei, informeaza Francetvinfo . Potrivit Bild , sambata se marca un an de la uciderea, in condiții similare, a profesorului…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara impreuna cu Poliția de Frontiera Timișoara și trupele speciale ale Poliției Timiș și Jandarmeriei au descins la 19 locații din Timișoara și Ciacova pentru a ridica 27 de suspecți. Majoritatea membrilor gruparii sunt afgani și se ocupau de gazduirea , transportarea…