Poveste adevărată: Cea mai bun partidă de amor am avut-o cu un bărbat fără erecţie In postul sau, care in scurt timp s-a transformat in viral, no_boner_love scria ca la inceput a ezitat sa mearga mai departe atunci cand a descoperit ca partenerul sau avea penisul flasc in ciuda faptului ca ea era goala. Totusi, femeia a decis sa continue si a avut parte de sexexperienta vietii ei. Totusi, femeia a decis sa continue si a avut parte de sexexperienta vietii ei. „A meritat pentru ca, desi nu a avut erectie a fost uluitor in pat. Nu m-am simtit niciodata atat de admirata, sexy sau mangaiata dupa. A avut tot timpul un zambet larg pe fata ca si cum ar fi spusin timp ce ma atingea peste tot. S-a asigurat ca am ajuns la orgasm de cateva ori si nicio… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

