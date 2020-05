Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa ia masuri, in 2020 si 2021, pentru a urma politici fiscale in linie cu recomandarile Consiliului din 3 aprilie, conform carora Romania ar trebui sa puna capat situatiei actuale de deficit excesiv pana cel tarziu in 2022, se arata in recomandarile anuale catre…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța ca a dispus scoaterea lui Marc Tkaciuk de sub urmarire penala și clasarea procesului penal in care acesta era vizat.

- APADOR-CH atrage atentia ca, prin decizia Curtii Constitutionale din 6 mai 2020, au fost declarate neconstitutionale art. 28 din OUG nr. 1/1999 și intreaga OUG nr. 34/2020, prin care au fost stabilite și apoi majorate amenzile ce se pot aplica pentru nerespectarea masurilor stabilite pe durata starii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca cei cu pensii speciale sunt sustinuti politic, dupa ce s-au descurcat si si-au promovat legi speciale, dar ca pensiile ar trebui bazate pe contributivitate, pe cat ai muncit si ai platit.

- In cazul in care se va ajunge la blocarea de catre Curtea Constituționala a bugetului și politicii fiscale a Republicii Moldova, atunci statul va intra in imposibilitatea de a plati pensiile și salarii. ”Ce se intimpla la Curtea Constituționala, soarta judecatorilor Curții Constituționale. In primul…

- Politistii argeseni au finalizat, miercuri, cercetarile intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste un milion de lei, in care sunt vizate 32 de persoane. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, dosarul a fost instrumentat de Serviciul de Investigare…

- RomaniaTV.net va prezinta integral cerere transmisa de seful statului lui Titus Corlațean, președintele Senatului: Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, definind activitatea de jurnalism, extinde sfera contribuabililor scutiți de la plata impozitului pe venit și…

- Jorge Mendes (54 de ani), agentul lui Cristiano Ronaldo (35 de ani) și al lui Jose Mourinho (57 de ani) are probleme cu justiția in Portugalia. E implicat intr-un scandal de spalare de bani și frauda fiscala. Conform dezvaluirilor hacker-ului Rui Pinto in „Football leaks”, Parchetul General se afla…