Stiri pe aceeasi tema

- Numarul copiilor și adolescenților diagnosticați cu COVID-19 in Romania este in creștere accelerata. Totalul din aceasta saptamana, peste 35.800, a fost cu aproape 50% mai mare decat cel din intervalul precedent. Evoluția se regasește și in situația din spitale, unde sunt internați cu coronavirus aproape…

- "Este furtuna perfecta, care-i are in vizor pe oameni care nu au nicio legatura cu asta, respectiv președintele și premierul. Se va deconta la ei. Amandoi, prin inacțiune. Ultima latura e cea a parinților cu copii la școala. Pe de alta parte, avem prolema ecomomica. Pandemia nu se va opri", spune Bobby…

- Medicul Oana Mihaela Secara, directorul medical al Spitalului Municipal suport Covid din Onești, susține ca testarea ar trebui facuta doar pentru simptomatici, pentru ca, altfel, vom avea la nesfarșit cazuri pozitive. Daca s-ar fi facut testare masiva și pentru gripa, ar fi insemnat ca suntem intr-o…

- Pandemia a accelerat disrupția tehnologica in 2021 și a creat tendințe care sunt gata sa continue și anul viitor. Poate cea mai vizibila dintre tendințe pe piețele financiare de la inceputul pandemiei Covid-19 a fost interesul uriaș al investitorilor pentru tehnologie și criptoactive in acest an, interes…

- Rezerva Federala, semnaland ca tinta de inflatie a fost indeplinita, a anuntat miercuri ca va incheia achizitiile de obligatiuni din perioada pandemiei in martie, deschizand calea pentru cresterea ratei dobanzii pana la 0,9% in 2022, eliminand treptat politicile adoptate la inceputul crizei de sanatate,…

- Totodata, mulți se confrunta cu anxietatea, depresia, fobia sociala și atacurile de panica. Pandemia a adus cu ea nu doar un virus nou, cu multe necunoscute, ci și restricții sanitare, griji, stres și numeroase schimbari de comportament. Tot mai mulți copii și tineri au fost afectați de lipsa de socializare…

- COVID-19 afecteaza copiii la o scara fara precedent, provocand cea mai mare criza resimtita de copii pe care a cunoscut-o UNICEF in toata activitatea sa de 75 de ani, afirma agentia ONU dedicata copiilor intr-un raport publicat joi. Raportul estimeaza ca alte 100 de milioane de copii traiesc acum…

- Intrucat copiii si adolescentii prezinta un risc mai redus de a dezvolta forme severe de COVID-19, statele ar trebui sa prioritizeze vaccinarea adultilor si partajarea dozelor de vaccin in cadrul mecanismului COVAX pentru a ajunge in tarile mai sarace, a precizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii…