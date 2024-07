Stiri pe aceeasi tema

- Doar 39% dintre romanii chestionati sunt multumiti de sistemul public de sanatate. La acest capitol, Romania ocupa pozitia 17 din cele 23 de tari evaluate, arata studiul STADA Health Report 2024, lansat marți in țara noastra. Potrivit STADA Health Report 2024, accesul la consultatii medicale, standardul…

- Numarul cazurilor de rujeola din intreaga Europa continua sa creasca vertiginos, numarul celor inregistrate in acest an urmand sa-l depaseasca in curand pe cel total al cazurilor raportate pe tot parcursul anului 2023, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si UNICEF. In Romania, in ultima…

- A fost demarat studiul de piata pentru constructia, la Institutul Oncologic Bucuresti, a primului Centru National de Protonoterapie din Europa de Sud-Est, a anuntat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Protonoterapia presupune utilizarea protonilor pentru a furniza o doza de radiatii care ucid…

- In Romania, Sistemul de Garanție-Returnare funcționeaza de 5 luni de zile (decembrie 2023 – aprilie 2024). Perioada in care s-au pus pe piața aproximativ 1,5 miliarde de ambalaje SGR și au fost returnate aproximativ 250 de milioane de ambalaje (150 de milioane de ambalaje SGR – estimat pentru luna aprilie…

- Honor 200 Lite 5G a fost dezvaluit oficial in Franța , și este primul model al seriei Honor 200 care ajunge pe piața. Se pare ca acest model nu este tocmai un dispozitiv 100% original, ci mai degraba un rebranding pentru piața din vest a lui Honor X50i, lansat deja in China. Seria principala Honor 200…

- Compania aeriana europeana low-cost Ryanair a anunțat joi ca va reincepe zborurile catre Tel Aviv incepand cu data de 3 iunie, cu un program de 40 de zboruri saptamanale. Aceasta decizie vine in urma redeschiderii unui terminal la principala poarta internaționala din Israel. Conform informațiilor furnizate…